6 شهداء بينهم طفلان في غارات على مناطق متفرقة بقطاع غزة

استُشهد ستة مواطنين بينهم طفلين وأصيب عدد آخر، منذ فجر الخميس، من جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، في إطار الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي آخر التطورات، أعلنت مصادر طبية استشهاد مواطنة متأثرة بإصابتها في غارة إسرائيلية على مدينة غزة صباح الخميس.

وأفادت المصادر باستشهاد المواطن محمد تيسير عزام اثر استهداف مجموعة من المواطنين في جباليا، شمالي قطاع غزة.

وأكدت استشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف لمسيرة إسرائيلية لخيمة نازحين قرب مركز القطان المجاور لملعب اليرموك وسط غزة.

وسبق ذلك استشهاد طفل وإصابة عدد من المواطنين إثر قصف شنته طائرات الاحتلال على شقة سكنية مقابلة لبلدية البريج وسط قطاع غزة.

وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، استُشهد مواطن وطفلة، وأصيب آخرون، جراء غارة نفذتها مروحية إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في محيط الكلية التطبيقية غربي المدينة.

وفي المحافظة الوسطى، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا في "بلوك 12" بمخيم البريج، فيما شنت غارتين على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، استهدفتا منزلًا في منطقة كرم مصلحة قرب المخيم، وآخر في محيط دوار القوقا، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.

إصابات برصاص كواد كابتر

وفي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، أصيب شاب برصاص طائرة إسرائيلية مُسيّرة من نوع "كواد كابتر"، بينما أصيب ثمانية مواطنين في غارة أخرى استهدفت شقة سكنية قرب مدرسة المأمونية وسط المدينة.

وكما قصفت طائرات الاحتلال شقة في عمارة العلمي التجارية المقابلة لمستشفى الأهلي العربي "المعمداني" قرب ميدان فلسطين بمدينة غزة، ما أدى إلى اندلاع حريق في المبنى.

وكذلك هناك عدة إصابات جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت محيط مفترق عبد العال في شارع الجلاء غربي مدينة غزة.

ووفق أحدث المعطيات، ارتفع عدد الشهداء الذين سقطوا جراء خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، إلى 1210 شهداء، إضافة إلى مئات الجرحى، في ظل استمرار الغارات والقصف واستهداف المدنيين في مختلف مناطق قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين