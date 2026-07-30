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احتجاجات مؤيدة لفلسطين تحاصر مقر إقامة نتنياهو في واشنطن وتطالب باعتقاله

30 يوليو 2026 . الساعة 08:07 بتوقيت القدس
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احتجاجات في واشنطن أمام فندق إقامة نتنياهو

تواصلت في العاصمة الأميركية واشنطن، لليوم الثاني على التوالي، الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين أمام الفندق الذي يقيم فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفضًا لزيارته إلى الولايات المتحدة واحتجاجًا على استمرار الحرب في قطاع غزة.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب باعتقال نتنياهو وتحميله المسؤولية عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، من بينها: "لا يمكنك الاختباء" و"اعتقلوا نتنياهو"، فيما حاول عدد من المحتجين دخول بهو الفندق قبل أن تتدخل قوات الأمن التي فرضت إجراءات مشددة في محيط المكان.

كما رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات دعت إلى وقف الدعم الأميركي لإسرائيل وإنهاء الحرب على غزة.

وتأتي الاحتجاجات بالتزامن مع زيارة نتنياهو إلى واشنطن، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين في الإدارة الأميركية، تركزت بصورة رئيسية على الملف الإيراني، إلى جانب قضايا إقليمية أخرى.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#واشنطن #نتنياهو #احتجاجات #اعتقال نتنياهو

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