"الفيفا" بصدد اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الأرجنتين

متابعة/ فلسطين أون لاين:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) فتح إجراءات تأديبية رسمية بحق الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وعدد من لاعبيه، على خلفية أحداث شهدها كأس العالم 2026، أبرزها رفع لافتة سياسية تتعلق بجزر فوكلاند (مالفيناس)، إضافة إلى أحداث الشغب التي أعقبت نهائي البطولة أمام إسبانيا.

ووجهت اتهامات للأرجنتين، برفع لافتة "جزر المالفيناس أرجنتينية" بعد مباراة نصف النهائي أمام إنجلترا، وهو ما تعتبره لوائح فيفا مخالفة لحظر الرسائل والمظاهر السياسية داخل المنافسات الرسمية، وكذلك الاعتداء والسلوك غير الرياضي خلال الاشتباكات التي أعقبت خسارة الأرجنتين أمام إسبانيا (1-0) في النهائي، حيث يخضع عدة لاعبين، من بينهم لياندرو باريديس وناهويل مولينا وتياغو ألمادا، للتحقيق، إلى جانب مساعد المدرب روبرتو أيالا، بينما يخضع اللاعب الإسباني غافي أيضًا للتحقيق بشأن سلوك غير رياضي.





كما يحقق "فيفا" في مزاعم أخرى تتعلق بسلوك الجماهير، والهتافات التمييزية، والإخلال بالإجراءات الأمنية خلال بعض مباريات المنتخب الأرجنتيني في البطولة.

وأكد فيفا أن جميع الأطراف ستحصل على فرصة للدفاع عن نفسها قبل إصدار القرارات النهائية، والتي قد تشمل غرامات مالية أو إيقافات بحق اللاعبين أو عقوبات بحق الاتحاد الأرجنتيني، بحسب ما ستخلص إليه لجنة الانضباط.

المصدر / فلسطين أون لاين