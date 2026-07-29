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مبلغ خرافي حصيلة أرباح رونالدو مع النصر السعودي

29 يوليو 2026 . الساعة 21:08 بتوقيت القدس
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حصل رونالدو على 595 مليون يورو كرواتب خلال ثلاثة أعوام ونصف
متابعة/ فلسطين أون لاين:

كشفت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حقق أرباحًا تُقدر بنحو 625 مليون يورو منذ انضمامه إلى نادي النصر السعودي، في واحدة من أكبر الصفقات المالية في تاريخ كرة القدم.

وبحسب التقرير، حصل رونالدو على 595 مليون يورو كرواتب خلال ثلاثة أعوام ونصف، إلى جانب 11 مليون يورو مكافآت بعد تسجيله 129 هدفًا، ومليون يورو نظير صناعة 23 هدفًا.

كما نال قائد النصر 8.5 مليون يورو مكافأة تتويجه بجائزتي هداف الدوري السعودي، إضافة إلى 8.5 مليون يورو أخرى بعد مساهمته في قيادة الفريق للفوز بلقب الدوري.

وتعكس هذه الأرقام حجم العائدات المالية التي حققها رونالدو مع النصر، في ظل استمرار تألقه داخل المستطيل الأخضر وتأثيره الكبير على الصعيدين الرياضي والتجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين
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