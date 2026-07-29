مانشستر سيتي يقترب من ضم لاعب مغربي

متابعة/ فلسطين أون لاين:

توصل نادي مانشستر سيتي إلى اتفاق مع لاعب الوسط المغربي الشاب أيوب بوعادي بشأن عقد يمتد حتى صيف 2031، بحسب ما أوردته تقارير صحفية، بينما تتواصل المفاوضات مع نادي ليل الفرنسي لإتمام الصفقة.

ووفقًا للتقارير، يتمسك ليل بالحصول على 100 مليون يورو مقابل التخلي عن نجمه البالغ من العمر 18 عامًا، في حين يسعى مانشستر سيتي لإغلاق الصفقة مقابل 90 مليون يورو كمبلغ ثابت، مع إضافة حوافز ومكافآت قد ترفع القيمة الإجمالية للانتقال.

ويُعد بوعادي أحد أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا، بعدما لفت الأنظار مع ليل والمنتخب المغربي خلال كأس العالم 2026، ما جعله هدفًا لعدد من كبار الأندية الأوروبية قبل أن يتقدم مانشستر سيتي في سباق التعاقد معه.

المصدر / فلسطين أون لاين