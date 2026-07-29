استهداف منشأة غاز أمريكية بميناء دمياط

أفادت مصادر أمنية وشركة أمن بحري، اليوم الأربعاء، بأن منشأة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال في ميناء دمياط المصري تعرضت لهجوم بواسطة طائرة مسيّرة، ما تسبب باشتعال النار فيها.

وقالت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" إن الهجوم استهدف منشأة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال تملكها وتديرها الولايات المتحدة، مشيرة إلى استخدام طائرة مسيّرة واحدة على الأقل في العملية.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو تسجيل أضرار في البنية التحتية للميناء أو المنشأة المستهدفة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت تشهد فيه منشآت الطاقة في المنطقة اهتماماً أمنياً متزايداً، مع تصاعد استخدام الطائرات المسيّرة في استهداف مواقع حيوية.

المصدر / فلسطين أون لاين