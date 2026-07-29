"عودة إلى العشرينيات".. علاج من الجلد البشري يجدد البشرة

تتسابق تقنيات مكافحة الشيخوخة نحو آفاق جديدة، لكن أحدث الابتكارات القادمة من كوريا الجنوبية يفتح بابًا مختلفًا في عالم التجميل الطبي، بعدما طوّر باحثون علاجًا يعتمد على أنسجة جلد بشرية مأخوذة من متبرعين بعد الوفاة بهدف استعادة حيوية البشرة ومظهرها الشبابي.

ويُعرف العلاج باسم "Elravie Re2O"، وهو اختصار لعبارة "العودة إلى العشرينيات"، في إشارة إلى هدفه المتمثل في تحسين جودة الجلد والتقليل من آثار التقدم في العمر، من خلال تحفيز عملية تجدد البشرة بدلًا من الاكتفاء بإخفاء التجاعيد مؤقتًا.

وتقوم فكرة العلاج على استخدام عينات جلد مأخوذة من متبرعين بعد الوفاة، حيث تخضع لمعالجة مخبرية دقيقة تُزال خلالها الخلايا البشرية والمادة الوراثية، مع الحفاظ على المكونات الهيكلية للجلد، وفي مقدمتها الكولاجين والإيلاستين وحمض الهيالورونيك.

وتُعرف المادة الناتجة طبيًا باسم "مصفوفة الأدمة البشرية المعالجة"، وهي تعمل كدعامة طبيعية تساعد خلايا جلد الشخص المعالج على الالتصاق والنمو، بما يسهم في إعادة بناء النسيج وتحسين مرونته وكثافته.

ويؤكد مختصون أن هذه التقنية تختلف عن الحشوات والحقن التقليدية، إذ لا تعتمد فقط على ملء الفراغات أو منح البشرة مظهرًا مؤقتًا، بل تستهدف تعزيز البنية الداخلية للجلد وتحفيز آليات التجدد الطبيعية.

وبدأت بعض عيادات الجلدية في كوريا الجنوبية استخدام العلاج منذ أواخر عام 2024، وسط تقارير عن نتائج أولية تشير إلى تحسن ملموس في مرونة الجلد وترطيبه وتقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

ورغم بدء استخدامه بشكل محدود في بعض المراكز الطبية بالولايات المتحدة، فإن العلاج لم يحصل بعد على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، فيما تسعى الشركة المطورة لاستكمال الإجراءات التنظيمية تمهيدًا لطرحه رسميًا في السوق الأمريكية خلال عام 2027.

ورغم الآمال الكبيرة التي يعلقها خبراء التجميل على هذه التقنية، فإنها لا تخلو من المخاطر المحتملة، باعتبارها تعتمد على أنسجة بشرية متبرع بها، إذ تبقى احتمالات حدوث تفاعلات مناعية أو مخاطر مرتبطة بالعدوى قائمة، وإن كانت منخفضة مع إجراءات الفحص والتعقيم الحديثة.

المصدر / وكالات