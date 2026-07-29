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محفظة "جوال باي" تصدر إعلانًا مهمًا لمستخدميها

29 يوليو 2026 . الساعة 16:49 بتوقيت القدس
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أكدت الشركة أن فرقها المختصة تعمل على استكمال الأعمال وإعادة الخدمة إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن

أعلنت شركة جوال المشغلة لمحفظة "جوال باي" عن احتمال حدوث تأخير أو تشويش مؤقت في خدمات نظام الدفع الفوري "iBuraq" على المحفظة، وذلك نتيجة أعمال التطوير والتحديث الجارية على الأنظمة التقنية.

وأكدت الشركة أن فرقها المختصة تعمل على استكمال الأعمال وإعادة الخدمة إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحسين الأداء وتطوير البنية التحتية لضمان تجربة دفع أكثر كفاءة وأمانًا للمستخدمين.

وقدمت الشركة اعتذارها للمشتركين عن أي إزعاج قد يسببه هذا التوقف المؤقت، معربة عن شكرها لتفهمهم وتعاونهم خلال فترة الصيانة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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