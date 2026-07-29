الجامعة العربية تدين اقتحام مركز قلنديا التابع لـ"الأونروا"

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، برفقة مسؤولين من بلدية الاحتلال في القدس، مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، للمرة الثانية خلال أقل من شهر، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحرمة منشآت الأمم المتحدة.

وقالت الجامعة، في بيان صدر الأربعاء، إن قوات الاحتلال احتجزت الطلبة والعاملين داخل المركز أثناء الاقتحام، في انتهاك لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وتصعيد جديد يستهدف مؤسسات الوكالة الأممية.

وأكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، السفير فائد مصطفى، أن الاقتحام يمثل خرقًا جسيمًا لاتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لعام 1946، كما يشكل انتهاكًا لالتزامات الاحتلال بموجب القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.

وأوضح مصطفى أن الاعتداء يندرج ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تقويض عمل "أونروا" وتقليص دورها، وحرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها التعليم والخدمات الإنسانية، مشيرًا إلى أن مركز قلنديا يعد من أقدم مراكز التدريب المهني التابعة للوكالة، ويؤدي دورًا محوريًا في تأهيل اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2025 أكد التزام الاحتلال بتسهيل عمل "أونروا"، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تمس منشآت الأمم المتحدة أو تعرقل أداء الوكالة لمهامها.

ودعت الجامعة العربية المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، إلى التحرك العاجل لتوفير الحماية لمنشآت "أونروا" وموظفيها والمستفيدين من خدماتها، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، ومحاسبة الاحتلال على خروقاته للقانون الدولي.

وشددت على أن استهداف وكالة "أونروا" لن يعفي المجتمع الدولي من مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ولن يؤثر في الولاية القانونية الممنوحة للوكالة بموجب قرارات الأمم المتحدة.

المصدر / فلسطين أون لاين