شهيدان في غزة يرفعان حصيلة العدوان إلى 73,335 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، وصول شهيدين و29 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في ظل استمرار تداعيات العدوان الإسرائيلي وصعوبة الوصول إلى الضحايا العالقين تحت الأنقاض.

وأوضحت الوزارة أن من بين الشهداء حالة استشهاد جديدة، إضافة إلى شهيد متأثر بجراح أصيب بها سابقًا، مشيرة إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، نتيجة تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وبحسب الإحصائية، ارتفع إجمالي ضحايا القطاع منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر إلى 1,209 شهداء و3,943 إصابة، فيما بلغ عدد حالات انتشال الجثامين 803 حالات.

وأكدت الوزارة أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 73,335 شهيدًا و174,052 إصابة، وسط استمرار الأزمة الإنسانية والدمار الواسع الذي يعيق عمليات الإنقاذ والإغاثة.

المصدر / فلسطين أون لاين