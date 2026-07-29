"الاقتصاد" تتلف 500 كيلو من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك شمال غزة

أتلفت وزارة الاقتصاد الوطني، 500 كيلو من الأسماك في محافظة شمال قطاع غزة، بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة الأغذية المتداولة في الأسواق.

وأوضحت الوزارة في بيان، الأربعاء، أن عملية الإتلاف جاءت بعد رصد علامات فساد واضحة على الأسماك، تمثلت في انبعاث رائحة كريهة وظهور مؤشرات تدل على تلفها، ما استوجب سحبها وإتلافها وفق الأصول والإجراءات القانونية المعتمدة.

وأكدت الوزارة استمرار الجولات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، لضبط أي مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

ودعت المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي بما يسهم في تعزيز الرقابة وحماية المستهلك.

المصدر / فلسطين أون لاين