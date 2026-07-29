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ريال مدريد يغلق الباب أمام أرسنال للتعاقد من فينيسيوس جونيور

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ريال مدريد يغلق الباب أمام أرسنال للتعاقد من فينيسيوس جونيور

29 يوليو 2026 . الساعة 13:52 بتوقيت القدس
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فينيسيوس جونيور

سيبقى فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد ضمن صفوف النادي الإسباني لما بعد الصيف الجاري، رغم اهتمام نادي أرسنال الإنكليزي بضمه.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد الجديد يقدر كثيرا أهمية فينيسيوس، وأضافت أن هناك مشاورات مع اللاعب بدأت هذا الأسبوع بشأن مستقبله.

وأشارت إلى أن ريال مدريد لا ينوي بيع فينيسيوس، ويثق أن اللاعب سيوافق على توقيع عقد جديد، وسط اهتمام أرسنال بالنجم البرازيلي الذي سينتهي تعاقده بعد عام.

وكشفت الشبكة البريطانية أن الريال يستهدف توقيع عقد طويل الأمد مع فينيسيوس، وبدأ بالفعل تحركات مع ممثليه لإتمام هذه الخطوة.

وأشارت إلى أنه لا يوجد دليل مؤكد حاليا على رغبة فينيسيوس في الرحيل عن ريال مدريد سواء لأسباب رياضية أو لا اعتبارات أخرى، ولا يلمح بذلك في مقابلات صحافية أو تصريحات أو منشوراته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه، يتمسك فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد أيضا بفكرة بقاء فينيسيوس لسنوات قادمة، وأشارت تقارير إسبانية إلى أن هناك رغبة مشتركة بين النادي واللاعب بشأن نفس الفكرة.

وختمت سكاي سبورتس بأن ريال مدريد لا يريد أيضا التفريط في فينيسيوس كلاعب حر.

المصدر / وكالات
#ريال مدريد #أرسنال #فينيسيوس جونيور

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