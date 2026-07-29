استطلاع أميركي: 49% يؤيدون اعتقال نتنياهو في الولايات المتحدة

كشف استطلاع للرأي أُجري في الولايات المتحدة أن نحو نصف الأميركيين يؤيدون اعتقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال وجوده على الأراضي الأميركية، استنادًا إلى مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته مجلة "ذي إيكونوميست" بالتعاون مع مؤسسة "يوغوف" خلال الفترة من 25 إلى 27 يوليو/تموز، وشمل 1559 مشاركًا تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر، أن 49% من المستطلعة آراؤهم يرون ضرورة اعتقال نتنياهو، مقابل 27% عارضوا ذلك، فيما قال 23% إنهم غير متأكدين.

وبيّن الاستطلاع أيضًا أن 47% من المشاركين يعتبرون نتنياهو "مجرم حرب" بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في حين رفض 24% هذا الوصف، بينما أعرب 29% عن عدم امتلاكهم موقفًا واضحًا.

وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، قال 43% من المشاركين إنهم يعتقدون أن ما يجري يمثل إبادة جماعية، مقابل 24% رأوا أنه لا يرقى إلى ذلك، فيما امتنع 32% عن إبداء رأيهم.

ويأتي نشر نتائج الاستطلاع بالتزامن مع زيارة يجريها نتنياهو إلى الولايات المتحدة منذ يوم الإثنين، حيث عقد مباحثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين