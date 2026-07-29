"الأوقاف" تدين تدمير مسجد "المتقين" بغزة وتحمل الاحتلال المسؤولية

أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات جريمة تدمير مسجد "المتقين" في منطقة اليرموك وسط مدينة غزة، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرةً ذلك استمرارًا لسياسة الاستهداف الممنهج لدور العبادة وانتهاك حرمتها.

وأكدت الوزارة، في تصريح صحفي تلقت نسخة عنه، أن استهداف المساجد يأتي في إطار حرب الإبادة المتواصلة التي يشنها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والتي لم تستثنِ البشر ولا الحجر، وطالت المساجد والمنازل والمرافق المدنية في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وأوضحت أن تدمير مسجد "المتقين" يرفع عدد المساجد التي دمّرها الاحتلال تدميرًا كليًا منذ بداية العدوان إلى 1049 مسجدًا، فيما تعرض 210 مساجد للتدمير الجزئي، في جريمة وصفتها بأنها غير مسبوقة بحق المقدسات الإسلامية.

وحمّلت الوزارة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مطالبةً المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لوقف استهداف دور العبادة، والعمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وشددت على أن المساجد ستبقى منارات للقرآن والإيمان والصمود، مؤكدة أن جرائم الاحتلال لن تنال من تمسك الشعب الفلسطيني بمقدساته وهويته الإسلامية.

المصدر / فلسطين أون لاين