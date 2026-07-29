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الاحتلال يعتقل 14 فلسطينياً خلال حملة اقتحامات في الضفة

29 يوليو 2026 . الساعة 09:25 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، طالت 14 فلسطينياً، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

ففي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين من قرى تل، وبورين، ومادما، وعصيرة القبلية جنوب المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية تل، وداهمت عدة منازل، قبل أن تعتقل كلاً من: نصار اشتية، ولؤي البحتي، وعمر عثمان رمضان، وأسامة رمضان، وعبد الرازق يامين.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت كذلك ياسر صدقي عندي ونجله تامر، وعمرو زبن، خلال اقتحامها بلدة بورين، فيما اعتقلت بشير زيادة من بلدة مادما، وأحمد محمد أبو خلف، وعودة طه ياسين من بلدة عصيرة القبلية.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين طارق نائل عمر من بلدة فرعون جنوب المدينة، ومؤتمن أحمد عودة (25 عاماً) من بلدة صيدا شمالاً، بعد مداهمة منزليهما.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن تامر فادي يوسف زيد من مخيم الجلزون شمال رام الله، عقب اقتحام منزله وتفتيشه.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب بهاء الفلو بعد مداهمة منزله في الحي الشرقي من المدينة وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال انتشرت في عدد من شوارع الحي الشرقي خلال الاقتحام، وداهمت عدة منازل، قبل أن تنسحب من المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#اقتحامات #اعتقالات #الضفة الغربية

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