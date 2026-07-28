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سلطات الاحتلال تهدم عشرات المنازل الفلسطينية في اللقية بالنقب

28 يوليو 2026 . الساعة 13:37 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، 25 منزلًا ومنشأة سكنية فلسطينية في بلدة اللقية بمنطقة النقب المحتل، في عملية هدم واسعة طالت عشرات العائلات الفلسطينية.

وقالت مصادر محلية إن آليات الاحتلال اقتحمت البلدة برفقة قوات كبيرة، وشرعت بتنفيذ عمليات الهدم بحجة عدم الترخيص، ما أدى إلى تشريد عدد من السكان وإلحاق أضرار كبيرة بممتلكاتهم.

وأضافت المصادر أن عمليات الهدم تأتي في سياق سياسة إسرائيلية متواصلة تستهدف الوجود الفلسطيني في النقب، عبر التضييق على الأهالي ورفض الاعتراف بالعديد من القرى والتجمعات الفلسطينية.

وأكد الأهالي أن هذه الإجراءات لن تثنيهم عن التمسك بأراضيهم، مشددين على أن عمليات الهدم المتكررة تمثل انتهاكًا لحقهم في السكن والاستقرار.

وتشهد البلدات الفلسطينية في النقب منذ سنوات حملات هدم متواصلة، وسط مطالبات محلية ودولية بوقف استهداف التجمعات الفلسطينية والحفاظ على حقوق السكان الأصليين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#النقب #عمليات هدم #سلطان الاحتلال

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