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بعد سنوات من الانتظار.. زيدان يحقق حلم تدريب منتخب فرنسا

28 يوليو 2026 . الساعة 13:02 بتوقيت القدس
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الأسطورة زين الدين زيدان مديرًا فنيًا للمنتخب الفرنسي

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تعيين الأسطورة زين الدين زيدان مديرًا فنيًا للمنتخب الفرنسي، في خطوة تعيد أحد أبرز رموز الكرة الفرنسية إلى قيادة "الديوك" خلال السنوات المقبلة.

وبحسب الإعلان، سيتولى زيدان مهمة تدريب المنتخب الفرنسي بعقد يمتد حتى يونيو/حزيران 2030، خلفًا للمدرب ديدييه ديشان الذي أنهى فترة طويلة على رأس الجهاز الفني للمنتخب.

ويعود زيدان إلى مقاعد التدريب بعد تجربة ناجحة مع ريال مدريد، قاد خلالها الفريق لتحقيق العديد من الألقاب، أبرزها التتويج بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية بين عامي 2016 و2018.

وتنتظر زيدان مهمة كبيرة في إعادة بناء المنتخب الفرنسي ومواصلة المنافسة على الألقاب الكبرى، في ظل امتلاك "الديوك" مجموعة من أبرز نجوم العالم، وعلى رأسهم كيليان مبابي، مع الاستعداد للاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها بطولة أمم أوروبا 2028 وكأس العالم 2030.

ويمثل تعيين زيدان لحظة تاريخية للكرة الفرنسية، إذ يعود بطل العالم 1998 إلى المنتخب الذي صنع معه المجد لاعبًا، وهذه المرة من موقع المدير الفني.

المصدر / فلسطين أون لاين
#زيدان #منتخب فرنسا #الاتحاد الفرنسي

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