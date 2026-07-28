لاعب كرة قدم سابق يشارك في حملة لدعم طلاب من غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين:

أعلن لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم السابق والمذيع الرياضي غاري لينيكر، عن مشاركته في حملة خيرية عبر مزاد علني، من خلال عرض قميصه الموقع الذي ارتداه خلال فترة لعبه مع نادي ناغويا غرامبوس الياباني، على أن يذهب ريع بيعه بالكامل لدعم صندوق خيري يوفر منحا دراسية لطلبة فلسطينيين من قطاع غزة حصلوا على فرص للدراسة في الجامعات البريطانية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن حملة "Scholarships for Gaza" التي أطلقتها مؤسسة Phoenix Space، وتستمر لمدة عشرة أيام، بمشاركة أكثر من 20 شخصية بريطانية من الرياضيين والفنانين والإعلاميين، حيث تبرعوا بمقتنيات شخصية بهدف جمع الأموال لمساعدة الطلبة الفلسطينيين على استكمال تعليمهم في المملكة المتحدة.

وتهدف الحملة إلى تغطية تكاليف الدراسة والمعيشة للطلاب الذين حصلوا بالفعل على عروض قبول من جامعات بريطانية، لكنهم يحتاجون إلى تمويل كامل لاستكمال إجراءات السفر والالتحاق ببرامجهم الأكاديمية.

وكان لينيكر قد اضطر لإنهاء عقد برنامجه الرياضي مع قناة "بي بي سي" الشهيرة، على خلفية مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.

وبحسب منظمي الحملة، فإن أكثر من 200 طالب فلسطيني حصلوا على عروض قبول غير مشروطة من جامعات حول العالم، إلا أن نقص التمويل يمنعهم من بدء دراستهم، كما أكدت الحكومة البريطانية أنها ستسهل وصول الطلبة من غزة إلى المملكة المتحدة إذا كانت لديهم منح ممولة بالكامل، وهو ما تسعى الحملة إلى تحقيقه.

وتشير التقديرات إلى أن الحرب تسببت في تدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بنحو 95% من مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة، ما جعل فرص الدراسة في الخارج تمثل طوق نجاة للعديد من الطلبة الساعين إلى استكمال تعليمهم وبناء مستقبلهم.

المصدر / فلسطين أون لاين