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لابيد: إسقاط النظام الإيراني "أولوية قصوى" لـ"إسرائيل"

28 يوليو 2026 . الساعة 11:58 بتوقيت القدس
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زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد

اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن إسقاط النظام الإيراني يشكل "أولوية قصوى" لـ"إسرائيل"، داعيًا إلى تكثيف الضغوط الدولية على طهران.

وقال لابيد، خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن تغيير النظام في إيران هو "الحل الجذري والوحيد" لإزالة المخاطر الأمنية التي يمثلها، وفق تعبيره.

وأضاف أن مواجهة إيران بشكل مباشر واستهداف قيادة النظام يمثلان، بحسب رؤيته، خطوة أساسية لإنهاء نفوذ حلفاء طهران وأذرعها في المنطقة.

وفي سياق انتقاده لحكومة بنيامين نتنياهو، قال لابيد إن الحكومة الحالية لا تمتلك "استراتيجية واضحة وطويلة المدى" للتعامل مع الملف الإيراني، متهمًا إياها بالاكتفاء بردود فعل مؤقتة.

ودعا زعيم المعارضة الإسرائيلية إلى تشكيل تحالف إقليمي ودولي بقيادة الولايات المتحدة والدول الغربية، لزيادة الضغوط السياسية والاقتصادية والدبلوماسية على إيران.

وتأتي تصريحات لابيد في ظل حراك دبلوماسي تشهده المنطقة، بالتزامن مع محادثات إيرانية خليجية بشأن أمن مضيق هرمز، والاستعدادات لعقد جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية في العاصمة الإيطالية روما مطلع أغسطس المقبل.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#النظام الإيراني #لابيد #الضغوط الدولية

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