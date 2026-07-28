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الاحتلال يهدم ثلاثة منازل في الخليل ورام الله

28 يوليو 2026 . الساعة 10:03 بتوقيت القدس
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عمليات هدم متصاعدة لممتلكات الفلسطينيين في الضفة والقدس (أرشيف)

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، ثلاثة منازل في محافظتي الخليل ورام الله والبيرة، في إطار تصعيد عمليات هدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ما يرفع حصيلة ما هدمته منذ صباح أمس الاثنين إلى أكثر من 13 منزلًا وثلاث منشآت.

ففي محافظة الخليل، هدمت جرافات الاحتلال منزلين في قرية دير رازح جنوب غرب بلدة دورا، يعودان للمواطنين رياض ياسر عمرو وأيمن ياسر عمرو، وتبلغ مساحة كل منهما نحو 120 مترًا مربعًا.

وقال المواطن أشرف عمرو إن جرافات الاحتلال شرعت في عملية الهدم دون أن تسمح لأصحاب المنزلين بإخراج مقتنياتهم وممتلكاتهم.

وأضاف أن قرية دير رازح والقرى والتجمعات الواقعة في المنطقة الغربية من بلدة دورا تتعرض لعمليات هدم وإخطارات متزايدة بوقف البناء، في ظل مخططات استيطانية تهدف إلى السيطرة على مزيد من الأراضي وفرض واقع جديد في المنطقة.

وفي محافظة رام الله والبيرة، هدمت قوات الاحتلال منزل المواطن محمود بلال حسان في قرية شقبا غرب رام الله، بعد اقتحام القرية بقوة عسكرية معززة بجرافتين.

وبحسب مصادر محلية، فإن هدم المنازل الثلاثة اليوم يرفع حصيلة عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال منذ صباح أمس الاثنين إلى أكثر من 13 منزلًا وثلاث منشآت في محافظات القدس ورام الله والبيرة وجنين والخليل، في ظل تصاعد استهداف المنازل والممتلكات الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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