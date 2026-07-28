الاحتلال يعلن هدم مبانٍ فلسطينية شمال الضفة الغربية بذريعة البناء غير المرخص

أعلن موقع القناة 7 العبرية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نفذت حملة هدم استهدفت مباني فلسطينية في شمال الضفة الغربية، بزعم أنها "غير قانونية"، وذلك عقب عملية إطلاق النار التي وقعت قرب قرية تل جنوب غرب نابلس.

وبحسب الموقع، نفذت وحدة المراقبة التابعة للإدارة المدنية حملة هدم شملت مباني وصفها الاحتلال بأنها "استراتيجية"، وذلك بتعليمات مباشرة من وزير المالية والوزير في وزارة الجيش الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، الذي أمر بتكثيف عمليات الهدم في أعقاب ما وصفها بـ"العمليات القاسية في المنطقة".

وأضاف التقرير أن الحملة استهدفت مباني تقع قرب مفترق 9 وعلى امتداد شارع 60، حيث جرى هدم مبنى صناعي وسكني مكوّن من أربعة طوابق بمساحة تقارب 800 متر مربع، إلى جانب مبنى صناعي آخر تبلغ مساحته نحو 450 متراً مربعاً.

وتأتي هذه الحملة في سياق تصاعد إجراءات الاحتلال الهادفة إلى هدم المنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية، بذريعة البناء دون ترخيص، في وقت تؤكد فيه مؤسسات فلسطينية ودولية أن سلطات الاحتلال تفرض قيوداً مشددة على إصدار تراخيص البناء للفلسطينيين، مقابل التوسع المستمر في الاستيطان.

وكما شهدت الأشهر الأخيرة تصاعداً في أوامر الهدم وتنفيذها، خاصة في محافظات نابلس والخليل ورام الله والأغوار، بالتزامن مع تشديد الإجراءات العسكرية عقب العمليات الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين