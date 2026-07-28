الممثل الأمريكي مارك روفالو يهاجم نتنياهو: ستُذكر دائما كقاتل مختل

هاجم الممثل الأمريكي مارك روفالو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب ترحيبه بإقالة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، واصفاً إياه بأنه "قاتل مختل".

وقال روفالو في تدوينة له على منصة "إكس"، إن إقالة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لن تمحو جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في قطاع غزة.

وأضاف قائلا: “لن تفلت من العدالة، ولن تتمكن من تغيير التاريخ. أنت قاتل مختل يا بنيامين نتنياهو، وهكذا سيذكرك التاريخ دائما".

Just because you lobbied to have the man who issued the war crimes taken down doesn’t mean the war crimes disappear or your guilt is assuaged. You will not outrun justice. You will not lobby history. You are a murderous maniac Benjamin Netanyahu. You will always be remembered as… https://t.co/R8nEWin8MX — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) July 26, 2026

والجمعة أعفت جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام كريم خان من منصبه، على خلفية تحقيق بحقه بشأن مزاعم "تحرش جنسي".

وبحسب مصادر دبلوماسية مساء الجمعة، أُجري تصويت سري خلال جلسة خاصة عُقدت في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بشأن مقترح عزل خان من منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وصوّتت 82 دولة من أصل 125 عضواً في المحكمة لصالح عزل خان، فيما عارضت 13 دولة وامتنعت 15 دولة عن التصويت.

وبموجب نظام روما الأساسي، يتطلب عزل المدعي العام الحصول على الأغلبية المطلقة، أي موافقة 63 دولة على الأقل.

وبذلك، أصبح كريم خان أول مدعٍ عام يُعزل من منصبه منذ تأسيس المحكمة الجنائية الدولية بالعام 2002.

وتواجه المحكمة الدولية ضغوطا أمريكية وإسرائيلية متصاعدة على خلفية مذكرتي اعتقال أصدرتها بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وعقب صدور مذكرتي الاعتقال في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 فرضت واشنطن عقوبات على خان وعدد من قضاة المحكمة ومسؤوليها.

ولا تعد الولايات المتحدة و"إسرائيل" عضوين في المحكمة، لكن دولة فلسطين انضمت إلى نظام روما الأساسي عام 2015، ما يمنح المحكمة اختصاصا بالنظر في الجرائم المرتكبة على أراضيها، بصرف النظر عن جنسية المتهمين.

المصدر / وكالات