بشكتاش يكشف أسباب تعثر صفقة محمد صلاح

أعلن نادي بشكتاش التركي تجميد مفاوضاته مع النجم المصري محمد صلاح، عقب انتهاء مشواره مع ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد تعثر المباحثات بسبب خلافات مالية حالت دون إتمام الصفقة، رغم وصولها إلى مراحل متقدمة.

وقال المدير الرياضي للنادي، أوندر أوزين، خلال مؤتمر صحفي، إن إدارة بشكتاش أجرت دراسة شاملة للجدوى الاقتصادية والعوائد التجارية المتوقعة من التعاقد مع صلاح، قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع اللاعب.

وأوضح أوزين أن النادي أعد نموذجًا تمويليًا يتناسب مع القيمة الفنية والتجارية للنجم المصري، مشيرًا إلى عقد ثلاثة اجتماعات مع ممثلي اللاعب، وصفها بـ"الإيجابية"، قبل أن تتعثر المفاوضات عند مناقشة التفاصيل المالية.

وأضاف أن المباحثات شهدت تباطؤًا منذ 21 يوليو/تموز الماضي، مع ظهور مطالب مالية اعتبرها النادي عائقًا أمام إتمام الصفقة، قائلًا: "أفترض أن محمد صلاح لم يكن على علم بهذه المطالب، لأن اللاعبين عادة لا يتدخلون في مثل هذه التفاصيل."

وبيّن أوزين أن أبرز نقاط الخلاف تمثلت في حقوق الصورة وعمولات وكلاء اللاعبين، مؤكدًا أن إدارة بشكتاش رفضت تقديم امتيازات مالية لم يسبق أن منحتها لأي لاعب أو موظف في تاريخ النادي.

وقال: "حقوق الصورة كانت من بين المطالب المالية التي لا تتوافق مع سياسة النادي، وبشكتاش نادٍ تحكمه المبادئ قبل أي شيء آخر."

وكما أشار إلى أن عمولات وكلاء اللاعبين تخضع لأطر قانونية محددة، محذرًا من أن تجاوز الحدود المتعارف عليها قد يثير إشكالات قانونية، مؤكدًا أن قرار رئيس النادي بتجميد المفاوضات جاء حفاظًا على مبادئ المؤسسة.

وختم المدير الرياضي تصريحاته بالتأكيد على أن ملف التعاقد مع محمد صلاح أصبح "معلقًا" في الوقت الراهن، دون الكشف عن وجود نية لاستئناف المفاوضات خلال الفترة المقبلة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات