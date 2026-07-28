استشهد المواطن أحمد حسين كفينة (38 عامًا)، متأثرًا بإصابته في القصف الإسرائيلي الذي استهدف محيط منطقة سوق البلاطة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في وقت واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار عبر القصف وإطلاق النار على مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية بإصابة ستة مواطنين، بينهم ثلاثة صيادين، جراء نيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أصيب مواطنان برصاص الاحتلال شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي جنوب قطاع غزة، أصيب أربعة مواطنين آخرين بنيران قوات الاحتلال في منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس.

كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة مواطنين جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بالقرب من مطعم "بالميرا" غرب مدينة غزة.

وكانت المدفعية الإسرائيلية قد قصفت فجر اليوم المناطق الجنوبية من مدينة خانيونس، قبل أن يتجدد إطلاق النار من آليات الاحتلال العسكرية المتمركزة شرق المدينة مع ساعات الصباح.

وفي مدينة غزة، استهدفت مدفعية الاحتلال خلال ساعات الفجر المناطق الشرقية، بالتزامن مع قصف مماثل طال حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

ويأتي ذلك بعد استشهاد ثلاثة مواطنين، أمس الاثنين، وإصابة آخرين جراء خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 إلى 1203 شهداء، إضافة إلى 3900 إصابة، فيما بلغ عدد الجثامين التي جرى انتشالها خلال الفترة ذاتها 803 جثامين.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، بلغت 73 ألفًا و329 شهيدًا، و174 ألفًا و9 إصابات.

المصدر / فلسطين أون لاين