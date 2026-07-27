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تصريح مهم من سفارة فلسطين بالقاهرة للطلبة الناجحين في توجيهي 2026

27 يوليو 2026 . الساعة 22:26 بتوقيت القدس
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مقر السفارة الفلسطينية في القاهرة

أعلنت سفارة دولة فلسطين في القاهرة إتاحة النسخة الإلكترونية (PDF) من شهادات الثانوية العامة الفلسطينية للطلبة الناجحين في امتحانات الدورة الأولى لعام 2026، وذلك عبر رابط الاستعلام الإلكتروني، لتمكينهم من استكمال إجراءات القبول والتسجيل لدى الجامعات والجهات ذات العلاقة إلى حين وصول النسخ الأصلية.

ودعت السفارة الطلبة مساء يوم الاثنين، إلى إدخال رقم الجلوس عبر رابط الاستعلام للحصول على الشهادة الإلكترونية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي لتسهيل معاملاتهم الأكاديمية خلال الفترة الحالية.

وأوضحت أنها تتابع، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، إجراءات إرسال النسخ الأصلية من الشهادات إلى مقرها في القاهرة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد وآلية تسليمها فور وصولها.

كما دعت السفارة الطلبة الراغبين في الاستفسار أو الحصول على مزيد من المعلومات إلى التواصل مع قسم الشؤون الثقافية عبر تطبيق "واتساب".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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