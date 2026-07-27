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بيان مهم من برنامج الغذاء العالمي للمواطنين بغزة بشأن بيانات المستفيدين

27 يوليو 2026 . الساعة 21:48 بتوقيت القدس
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شعار برنامج الغذاء العالمي

أعلن برنامج الأغذية العالمي عن تطبيق إجراءات تدقيق جديدة ضمن آلية توزيع المساعدات، قد تتضمن مطالبة بعض المستفيدين بإبراز وثائق رسمية تثبت حالتهم الاجتماعية، مثل حجة الطلاق أو مستندات صادرة عن المحكمة، وذلك في إطار التحقق من صحة البيانات المسجلة.

وأوضح البرنامج في بيان له يوم الاثنين، أن تقديم بيانات غير صحيحة أو إجراء أي تغيير في الحالة الاجتماعية بهدف الحصول على المساعدات قد يؤدي إلى إيقاف الاستفادة من البرنامج عند ثبوت المخالفة.

وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق المعايير المعتمدة.

ودعا البرنامج جميع المستفيدين إلى الالتزام بتقديم بيانات دقيقة وصحيحة، وتجنب أي ممارسات قد تؤدي إلى فقدان حقهم في الاستفادة من المساعدات الإنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #برنامج الفارس الشهم #مساعدات برنامج الأغذية العالمي

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