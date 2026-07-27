المجلس الأعلى يقدم مكافأة مالية لأوائل الثانوية العامة في غزة

غزة/ مؤمن الكحلوت:

نظم المجلس الأعلى للشباب والرياضة حفلاً لتكريم أوائل الثانوية العامة "توجيهي 2026" في مختلف الفروع، تحت رعاية الأمين العام المساعد للمجلس عبد السلام هنية.

وحضر الحفل الذي حمل اسم "فوج الشهيد القائد إسماعيل هنية"، مدير التربية والتعليم في المحافظة الوسطى محمد حمدان ورئيس بلدية النصيرات نبيل الصالحي، وشخصيات تربوية ورياضية إلى جانب ذوي الطلبة المتفوقين.

وتضمن الحفل كلمة مسجلة لعبد السلام هنية، هنأ فيها الطلبة الناجحين، مؤكداً أن تفوقهم جاء ثمرة اجتهاد ومثابرة رغم الظروف الصعبة التي يعيشها سكان غزة، مشدداً على أهمية الاستثمار في الطاقات الشابة ودعم المسيرة التعليمية باعتبارها ركيزة أساسية لبناء المجتمع.

من جانبه، ثمّن حمدان، مبادرة المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مؤكداً أن هذا التكريم يعكس اهتمام المؤسسات الوطنية برعاية المتفوقين والوقوف إلى جانبهم، كما هنأ الطلبة وأسرهم على هذا الإنجاز.

وشهد الحفل تقديم عدد من الفقرات الفنية والتراثية التي أحيتها فرقة الدبكة الشعبية، ما أضفى أجواءً من الفرح والتقدير للطلبة المحتفى بهم.

واختُتمت الفعالية بتكريم أوائل الثانوية العامة عبر منحهم دروعاً تقديرية، إضافة إلى مكافأة مالية بقيمة 500 دولار لكل طالب، في خطوة تهدف إلى تحفيزهم على مواصلة مسيرتهم الأكاديمية والتميز في المستقبل.













