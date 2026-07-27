مسؤول إسرائيلي سابق: الحرب فشلت على جميع الجبهات

وصف مسؤول عسكري إسرائيلي سابق، الحرب التي خاضتها "تل أبيب" منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بـ"الفشل المدوي"، مقرا بأنها لم تنجح في تحقيق الحسم على أي من الجبهات، وأن مكانتها الدولية وصلت إلى أدنى مستوياتها.

جاء ذلك خلال كلمة للعميد في الاحتياط درور شالوم، الرئيس السابق للدائرة السياسية والأمنية في وزارة الجيش، خلال مؤتمر لمعهد "دراسات الأمن القومي"، اليوم الاثنين.

وبحسب إذاعة الجيش، أنهى شالوم مهامه في مارس/ آذار الماضي، بعد أن شغل منصبه منذ مارس 2022، وكان أحد كبار قادة المؤسسة الأمنية، وشارك في أكثر المداولات حساسية قبل اندلاع الحرب وعلى مدار نحو عامين ونصف من أحداثها.

وهذه أول مقابلة إعلامية لشالوم رغم المناصب المختلفة التي شغلها على مدى العقود الماضية داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بما في ذلك رئاسة شعبة الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان).

وقال شالوم في كلمته: "من الناحية الاستراتيجية، تُعدّ الحرب فشلا مدويا. فعلى المستوى الاستراتيجي لم ننجح في تحقيق الحسم على أي من الجبهات".

ومضى موضحا: "لا تزال حماس قائمة، ولا يزال حزب الله بعيدا عن نزع سلاحه، أما إيران فقد نجحنا فقط في إرجاع برنامجها النووي قليلا إلى الوراء، لكنه ما زال قائما".

وشدد المسؤول العسكري السابق على أن "مكانة إسرائيل وصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وحتى العلاقات مع الولايات المتحدة ليست في أفضل أحوالها".

ورأى أن على الحكومة المقبلة المبادرة "لتحسين مكانة إسرائيل في العالم"، داعيا إلى حراك سياسي على عدة مستويات.

وتابع: "هناك حاجة لمبادرة سياسية لخلق بديل لحركة حماس. كما تلوح في الأفق فرصة تاريخية في كل من سوريا ولبنان، حيث من الممكن التوصل إلى تفاهمات سياسية مع الرئيس السوري وإبرام اتفاق سلام في لبنان".

كما دعا إلى "تعزيز العلاقات مع مصر والأردن"، مستدركا: "نحن نهمل هذا الجانب، إذ لا يلتقي قادة الدولة بمسؤولين من البلدين على الإطلاق".

وعد شالوم إعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة "أحد الإنجازات القليلة"، مرجعا ذلك إلى الضغط الذي مارسه المتظاهرون على الإدارة الأمريكية للعمل على هذا الملف.

وقال في هذا السياق منتقدا أداء الحكومة: "كان بالإمكان إعادة الرهائن في وقت أبكر، وبأعداد أكبر، إذ كان من الممكن اتخاذ قرارات حاسمة في مرحلة مبكرة".

وختم شالوم بقوله: "أنتظر تشكيل لجنة تحقيق رسمية (بالفشل)، وسأكون أول من يمثل أمامها. ومن المناسب تشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن الملف الفلسطيني، وكذلك بشأن الملف الإيراني".

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين: