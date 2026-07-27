تونس .. إعادة راشد الغنوشي إلى السجن بعد تعافيه من وعكة صحية

قال عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة "النهضة" التونسية، المحامي مختار الجماعي، إن السلطات أعادت راشد الغنوشي إلى السجن بعد تعافيه من وعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى العسكري.

وأضاف الجماعي، في مقابلة مع وكالة "الأناضول"، إن "الغنوشي تمكن اليوم (الاثنين) من استقبال محام واحد للاطمئنان على حالته الصحية، بعد تحسن وضعه".

وأوضح أنه كان موجودا في المستشفى منذ أكثر من 11 يوما.

وأشار الجماعي إلى أن الغنوشي كان يقضي في الفترة الماضية يومين في السجن ويوما في المستشفى نتيجة الإرهاق، قبل أن يتدهور وضعه الصحي خلال الأيام الأخيرة، ما استدعى نقله إلى المستشفى العسكري، حيث تلقى العلاج قبل إعادته إلى السجن.

وفي وقت سابق الاثنين، طالبت هيئة الدفاع عن الغنوشي بالكشف الفوري عن وضعه الصحي، وتمكين محاميه وأفراد عائلته من زيارته دون تأخير.

وقالت الهيئة، في بيان نشرته عبر منصة "فيسبوك"، إنه "لليوم الحادي عشر على التوالي، وفي ظل معلومات متضاربة حول وضعية الغنوشي ومكان وجوده، لم يتمكن أي من محاميه أو أفراد عائلته من زيارته أو التواصل معه، في ظل غياب أي توضيح رسمي بشأن مكان وجوده أو وضعه الصحي".

واعتبرت أن "هذا المنع، خاصة بالنظر إلى سنه المتقدمة ووضعه الصحي، يمثل حلقة جديدة من حلقات التنكيل به وانتهاكا لحقوقه الأساسية كمعتقل، وفي مقدمتها حقه في الاتصال بمحاميه وعائلته والحصول على الرعاية الصحية المناسبة".

وشددت على أن هذا المنع يشكل مخالفة للقوانين التونسية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة.

والخميس، أعربت حركة النهضة عن "بالغ القلق والانشغال" إزاء ما قالت إنها معطيات تشير إلى تدهور حاد وخطير في الحالة الصحية لرئيسها الغنوشي.

وفي 24 يوليو/تموز الجاري، دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى اتخاذ تدابير إضافية لحماية السجناء من تداعيات موجة الحر، ولاسيما كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة أو ذوي الإعاقة.

يذكر أن الغنوشي محبوس منذ توقيفه في 17 أبريل/ نيسان 2023، بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية تتعلق بتصريحات منسوبة إليه، بتهمة "التحريض على أمن الدولة".

كما صدرت بحق الغنوشي عدة أحكام بالسجن في قضايا مختلفة، فيما يتمسك بعدم الحضور للمحاكمات، معتبرا أنها تنطوي على "أسباب سياسية".

المصدر / تونس/ فلسطين أون لاين: