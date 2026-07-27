انتشال رفات 99 شهيدا من تحت أنقاض منزلي أبو شريعة والحساينة

تمكنت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الاثنين، من انتشال رفات 99 شهيدًا من تحت أنقاض منزل يعود لعائلتي أبو شريعة والحساينة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأشار الدفاع المدني، في تصريح، إلى أن المنطقة تعرضت لـ"حزام ناري" من طيران الاحتلال الإسرائيلي عبر طلعات جوية متفاوتة، أبرزها سلسلة غارات في السابع من حزيران/يونيو 2025، وأخرى خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023 في حي الصبرة بمدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء وبقاء عدد منهم تحت الركام.

وذكر أن عمليات البحث وانتشال جثامين الشهداء المستمرة منذ 10 أيام تواجه تحديات كبيرة بسبب الدمار الواسع ونقص الإمكانات، لافتة إلى أن آلاف الشهداء ما زالوا مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة في مختلف مناطق غزة.

ولا يزال نحو ثمانية آلاف شهيد تحت الأنقاض في مناطق متفرقة من القطاع، في ظل تعذر الوصول إلى العديد من المواقع المستهدفة واستمرار نقص المعدات والآليات اللازمة لعمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا. وفق معطيات رسمية.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: