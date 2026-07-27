تعليم الوسطى يكرم أوائل الثانوية العامة

بعد أن حصدت ثلاثة عشر مركزا، نظمت مديرية التربية والتعليم – المحافظة الوسطى، حفلا لتكريم أوائل الثانوية العامة على مستوى الوطن وقطاع غزة للعام 2026 برعاية مؤسسة بادر الإنسانية.

وحضر الحفل الذي أقيم في قاعة المديرية في مخيم النصيرات، اليوم الاثنين، مدير مديرية التربية والتعليم محمد حمدان، ومدير مؤسسة بادر محمد المصري، وشخصيات حكومية واجتماعية.

وهنأ حمدان المتفوقين وذويهم على هذا الإنجاز المشرف، مشيدا بإصرارهم وعزيمتهم التي مكنتهم من تحقيق التميز رغم ما مر به أبناء شعبنا من ظروف استثنائية وتحديات كبيرة.

وعرض حمدان خلال كلمته انجازات مديرية الوسطى بالأرقام والاحصائيات وما حققته من نتائج على مستوى الوطن وقطاع غزة، وأوضح أن هذه النتائج ليست جديدة على مديرية الوسطى وأنها تكاد تتطابق مع ما حققته المديرية من نتائج ومراكز في امتحانات الثانوية العامة 2023 التي سبقت الحرب.

وألقت الطالبة الأولى على مستوى الوطن - الفرع العلمي صبا رباح، كلمةً باسم الطلبة المتفوقين، عبرت فيها عن اعتزازها وزملائها بهذا التكريم، وقدمت الشكر لوزارة التربية والتعليم ومديرية الوسطى والمعلمين وأولياء الأمور، مؤكدةً أن التفوق كان ثمرة الصبر والاجتهاد والإيمان بأهمية العلم، والاصرار على النجاح والتفوق رغم الظروف الصعبة التي مر بها الطلبة خلال الفترة الماضية.

وفي لفتة انسانية تعبر عن الدعم والمساندة، تم خلال الاحتفال تكريم عدد من الطلبة المتفوقين من فئة "الناجي الوحيد" وهم الطالبة نبيلة عيد، والطالب محمد جودة، والطالب معاذ علوان، الذين فقدو عائلاتهم خلال حرب الإبادة على غزة.

وتخلل الحفل فقرات فنية ودبكة شعبية، واختتم الحفل بتكريم الطلبة المتفوقين وتقديم الهدايا والشهادات التقديرية لهم.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: