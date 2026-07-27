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الأسير نظمي أبو بكر معتقل منذ 6 سنوات دون حكم نهائي

27 يوليو 2026 . الساعة 17:59 بتوقيت القدس
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الأسير نظمي أبو بكر

أفاد "مكتب إعلام الأسرى" بأن الأسير نظمي محمد أبو بكر (54 عاما) من بلدة يعبد بمحافظة جنين، يواصل عامه السادس داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي رهن المحاكمات المؤجلة والعزل، دون صدور حكم نهائي بحقه منذ اعتقاله بتاريخ 12 مايو/أيَّار 2020.

وأوضح إعلام الأسرى، في بيان، اليوم الاثنين، أن الأسير أبو بكر يعاني من تدهورٍ حاد في حالته الصحية، حيث يشتكي من الدوار، وآلامٍ حادة في الظهر، وسط ضعفٍ في السمع والبصر، إلى جانب فقدانه نحو 25 كيلوغراماً من وزنه جراء سياسة التجويع الممنهجة المتبعة بحق الأسرى.

ويواجه أبو بكر اتهاما بإلقاء حجر أدى إلى مقتل جندي إسرائيلي، في وقت يؤكد فيه فريق الدفاع عنه وجود ثغرات قانونية وأدلة قاطعة تدعم براءته من التهمة الموجهة إليه، مع استمرار المماطلة في جلسات محاكمته التي حددت آخرها بتاريخ 20 يوليو/تموز 2026.

يُشار إلى أن الأسير يُعيل أسرة مكونة من ثمانية أبناء، كان أصغرهم يبلغ من العمر عاماً ونصف العام فقط لحظة اعتقاله.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين:
#سجون الاحتلال الإسرائيلي #الأسير نظمي أبو بكر

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