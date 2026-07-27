"قافلة فلسطين" البرية تصل البوسنة للفت الانتباه للإبادة الجماعية في غزة

بعد انطلاقها من فرنسا، وصلت "قافلة فلسطين" إلى البوسنة والهرسك، للفت الانتباه إلى الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في غزة، ولإيصال رسالة تضامن مع فلسطين.

وأفاد مصادر صحفية بأن القافلة وصلت البوسنة والهرسك وزار المشاركون مدينة سربرنيتسا ومقبرة بوتوتشاري التذكارية، وأدوا الصلاة على أرواح ضحايا الإبادة الجماعية التي شهدتها المدينة عام 1995.

وأكد المشاركون تضامنهم مع الفلسطينيين ورفضهم للإبادة المستمرة في قطاع غزة.

وقال منسق الوفد التركي حسين دورماز في تصريح صحفي إن القافلة تهدف إلى لفت الانتباه إلى الإبادة الجماعية في غزة، مع التأكيد على عدم نسيان الجرائم التي شهدها التاريخ.

وأشار إلى أن أكثر من 500 ناشط سيشاركون في الرحلة التي تستهدف الوصول إلى فلسطين عبر تركيا والعراق والأردن.

ومن المقرر أن تصل القافلة إلى تركيا بعد مغادرتها البوسنة، لتعبر عدداً من الولايات التركية قبل مواصلة طريقها نحو العراق ثم الأردن وصولاً إلى فلسطين، في رحلة تستغرق نحو 20 يوماً ويشارك فيها ناشطون من 10 دول أوروبية.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: