بالصور والأسماء .. الاحتلال يفرج عن 60 أسيرا من غزة بظروف صحية صعبة

غزة/ جمال غيث:

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، عن 60 أسيرًا من قطاع غزة، وسط ظروف صحية صعبة بدت على أجسادهم؛ نتيجة الظروف القاسية والسياسات الإسرائيلية التعسفية داخل السجون.

ووصل الأسرى المحررون إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط استقبال من عائلاتهم، الذين أكدوا أن أوضاع عدد من المفرج عنهم الصحية صعبة وتحتاج إلى متابعة طبية عاجلة.









وقال مدير "فريق نبراس الوفاء" لشؤون الأسرى والمحررين مصعب مدوخ: إن الأسرى المفرج عنهم تعرضوا لتعذيب شديد ومعاملة قاسية داخل سجن "النقب".

وأوضح مدوخ لمراسل صحيفة "فلسطين" أن آثار التعذيب ظهرت بشكل واضح على عدد من الأسرى، حيث يعاني بعضهم من أمراض وإعياء شديد نتيجة الضرب والظروف الصعبة التي عاشوها خلف القضبان، مؤكدًا أن الاحتلال يواصل ممارسة سياسات تهدف إلى النيل من عزيمة الأسرى وكسر إرادتهم.

ودعا المؤسسات الحقوقية والإنسانية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على الاحتلال للإفراج عن جميع الأسرى وحمايتهم من خطر الموت داخل السجون.

وطالب مدوخ رعاة اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025، بالقيام بدور فاعل والعمل على تنفيذ بنوده المتعلقة بالأسرى، وإنهاء معاناتهم داخل سجون الاحتلال.

وتواصل سلطات الاحتلال اعتقال نحو 9400 أسير، بينهم 99 أسيرة وأكثر من 350 طفلًا و3244 معتقلًا إداريًا، إضافة إلى آلاف المعتقلين من قطاع غزة، الذين لا يزال عدد كبير منهم رهن الاحتجاز منذ اندلاع الحرب، وفق إحصائيات رسمية.





أسماء الأسرى والعمال الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم إلى قطاع غزة:

1. أيمن حسين سليمان قورة _ تل الهوى

2. عاطف مصلح محمود وادي _ خان يونس

3. عماد أحمد إسماعيل الغماري _ الشعف

4. بهاء جمال عبد القادر المحارنة _ التفاح

5. كرم أحمد خزيمة _ غزة

6. محمد صابر سلمان عايش _ غزة

7. حسن محسن خليل أبو ريالة _ الشاطئ

8. نسيم نعيم يوسف الشنباري _ جباليا

9. ماجد سمير محمد طاعة _ خان يونس

10. فادي محمد محمود أبو شقرة _ خان يونس

11. تامر نافذ جمعة النجار _ جباليا

12. محمود مطر خميس عثمان _ رفح

13. عبد الكريم حسن محمد مقاط _ جباليا

14. محمد جبر محمد المجدلاوي _ جباليا

15. محمد سامي جمال عساف _ جباليا

16. محمد خليل هندي الأشقر _ بيت لاهيا

17. يحيى مصطفى حسني الجاعوني _ التفاح

18. عماد حنيف أحمد عبيد _ الشجاعية

19. محمد مصطفى عبد السلام أبو عودة _ نصيرات

20. ماهر رياض عبد الفتاح الشيخ _ توام

21. محمود عبد العظيم علي أبو راس _ التفاح

22. خالد زهير حسن الفران _ الرمال

23. بشار سامي محمد الخضري _ الرمال

24. وائل علي إبراهيم الزقزوق _ غزة

25. منير حسن جبر _ بيت حانون

26. عبد الله رمضان عبد الله عساف _ جباليا

27. عرفات خميس العامودي _ الرمال

28. محمد مازن محمد الريفي _ الدرج

29. محمد زهير حسن عوض _ خان يونس

30. فايز إدريس إسماعيل أبو العمرين _ غزة

31. أشرف مصطفى حافظ قشطة _ رفح

32. حاتم حازم عبد الرافع الخواجة _ غزة

33. بلال عاطف كمال اسليم _ غزة

34. وائل محمد مراد مقاط _ الشيخ رضوان

35. إسماعيل محمد صباح _ غزة

36. تيسير محمود حمدان ماضي _ رفح

37. مازن ناهض محمد قنديل _ غزة

38. ناهض محمد عطالله قنديل _ غزة

39. محمد فوزي حسن الهسي _ جباليا

40. أشرف يوسف عبد العال محرم _ غزة

41. عبد الله عطا عبد الله كيلاني _ بيت لاهيا

42. بلال حسن خليل أبو ريالة _ الشاطئ

43. أحمد زهير رضوان القصاص _ غزة

44. أحمد محمد أحمد تنيرة _ غزة

45. عبد المجيد سليمان محمد الطرطور _ زوايدة

46. مصطفى محمد علي الدواوسة _ غزة

47. محمود حامد أحمد جندية _ تل الهوا

48. أحمد حاتم جميل _ رفح

49. نضال جابر سليمان قديح _ خان يونس

50. خليل عيسى سليم أبو عيسى _ بيت لاهيا

51. يوسف عماد أيوب قنديل _ شجاعية

52. فريد محمد عطا الله موسى _ الشاطئ

53. شوقي يونس سليمان أبو مزيد _ الزوايدة

54. بشير تيسير محمد اقصيفان _ الرمال

55. محمد طالب إبراهيم قزعاط _ غزة

56. سعيد صبري طرباق _ غزة

57. زياد فتحي محمد العر _ جباليا

58. رامي محمود العيد النعيزي _ غزة

59. باسم عاطف كمال سليم _ غزة

60. كرم أحمد عبد الكريم أبو خزيمة _ النصيرات