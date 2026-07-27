الاحتلال يفرج عن 60 أسيرا من غزة بظروف صحية صعبة

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن 60 أسيرا من قطاع غزة.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، في بيان، بأن الأسرى المحررين هم 20 عاملا ممن اعتقلهم في الضفة الغربية، و40 أسيرا من سجن "النقب" الصحراوي.

وأكد أن الأسرى المحررين وصلوا بظروف صحية صعبة جراء سياسات التنكيل والتعذيب الإسرائيلي المتعمد بحق الأسرى الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر 2023م

وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سهلت الإفراج عن الأسرى المحررين من معبر "كرم أبو سالم" إلى مستشفى ناصر الطبي؛ لتلقى الفحوصات الطبية اللازمة.

ونوهت إلى أن فريقها سهَّل تواصل الأسرى المحررين المُفرَج عنهم، ولمَّ شملهم مع عائلاتهم.

وأشارت إلى أنها منذ عام 2023، سهَّلت نقل أكثر من 2500 من الأسرى الفلسطينيين الذين أُفرِج عنهم بهذه الطريقة.

وأكدت أنها لم تتمكن من الوصول إلى الأسرى المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مؤكدة على ضرورة إبلاغها بمصير جميع المعتقلين وأماكن وجودهم، والسماح لها بالوصول إليهم.

كما أكدت أنه بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب معاملة المعتقلين معاملة إنسانية، وتوفير ظروف احتجاز مقبولة لهم، والسماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم، مشددة على أن العديد من العائلات الفلسطينية تنتظر بفارغ الصبر أي خبر عن أحبائهم الأسرى، وهم قلقون على صحتهم وسلامتهم.

وتأتي تلك الخطوة في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات الإسرائيلية الجسدية والجنسية وغيرهما من الإجراءات التعسفية الشديدة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وأعلنت مؤسسات فلسطينية توثيقها استخدام الرصاص المطاطي ضد الأسرى داخل سجون الاحتلال، مؤكدة أن هذه الممارسات أسفرت عن إصابة عدد من الأسرى بجروح متفاوتة.

يتبع //

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: