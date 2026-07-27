إخطارات بالاستيلاء على أراضٍ في دير دبوان وشق طريق عسكرية شرق رام الله

أعلنت بلدية دير دبوان شرق رام الله، أنها تبلغت رسميا بأمرين عسكريين صادرين عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يقضيان بوضع اليد على مساحات من أراضي البلدة وشق طريق عسكري، يشملان عدداً من الأحواض والقطع.

وأوضحت البلدية، في بيان، اليوم الاثنين، أن الأوامر العسكرية تستهدف أراضي تعود لمواطنين من البلدة، داعية أصحاب الأراضي المشمولة إلى مراجعة البلدية بشكل عاجل لاستكمال الإجراءات القانونية وإعداد الاعتراضات، مؤكدة أن مهلة تقديم الاعتراضات لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ التبليغ.

وذكرت أن الطواقم المختصة تعمل على حصر الأراضي المستهدفة والتواصل مع أصحابها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة القرار.

ويأتي هذا الإجراء في ظل تصاعد إصدار سلطات الاحتلال أوامر "وضع اليد" على الأراضي الفلسطينية بذريعة الأغراض العسكرية، والتي تستخدم في كثير من الحالات لشق طرق عسكرية تخدم المستعمرات وتوسعها، وفق ما أكدته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في تقريرها الأخير.

وأشارت الهيئة إلى أن الاحتلال أصدر خلال النصف الأول من العام الجاري عشرات الأوامر العسكرية التي استهدفت مئات الدونمات من أراضي المواطنين، وأفضت إلى إنشاء طرق عسكرية ومناطق عازلة ومواقع تخدم المشروع الاستيطاني.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: