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آيزنكوت: قرارات حكومة نتنياهو تدفع الضفة الغربية إلى حافة الفوضى

27 يوليو 2026 . الساعة 14:14 بتوقيت القدس
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آيزنكوت ونتنياهو"صورة أرشيفية"

حذر عضو الكنيست الإسرائيلي غادي آيزنكوت، اليوم، من أن السياسات التي تنتهجها حكومة بنيامين نتنياهو في الضفة الغربية تقود إلى تدهور خطير في الأوضاع الأمنية، محذرًا من احتمالية فقدان السيطرة في المنطقة.

وقال آيزنكوت، في تصريحات صحفية، إن قرارات حكومة نتنياهو تدفع الضفة الغربية نحو "حافة الفوضى"، معتبرًا أن النهج الحالي يفاقم التوتر ويزيد من احتمالات التصعيد الأمني.

وأضاف أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى فقدان السيطرة الأمنية في الضفة الغربية، في ظل التحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.

وتأتي تصريحات آيزنكوت في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصعيدًا ميدانيًا متواصلًا، وسط تحذيرات من اتساع دائرة التوتر وانعكاساته على المشهد الأمني.

المصدر / فلسطين أون لاين
#نتنياهو #الضفة الغربية #حالة الفوضى

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