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بينيت يتوعد بتصنيف قطر "دولة معادية" بزعم تمويل الحرس الثوري الإيراني

27 يوليو 2026 . الساعة 13:49 بتوقيت القدس
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رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إنه سيعلن قطر "دولة معادية" إذا عاد إلى رئاسة الحكومة، متهمًا الدوحة بتمويل الحرس الثوري الإيراني، وفق ما قال إنه معلومات استخبارية اطلع عليها.

وزعم بينيت، خلال مؤتمر نظمته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوم الاثنين أنه اطلع على معلومات استخبارية تفيد بأن قطر قدمت تمويلًا للحرس الثوري الإيراني، معتبرًا أن الدوحة تمثل "سرطانًا معاديًا للسامية"، على حد تعبيره.

وذكر بينيت أن قطر تعمل على توسيع نفوذها في الغرب بهدف "القضاء على إسرائيل"، وفق ادعاءاته، دون أن يقدم أدلة علنية تدعم هذه الاتهامات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قطر #بينت #الحرس الثوري الإيراني

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