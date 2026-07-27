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ارتفاع حصيلة شهداء العدوان إلى 73,329 بينهم 1,203 منذ وقف إطلاق النار

27 يوليو 2026 . الساعة 13:26 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 73,329 شهيدًا و174,009 إصابات منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3 شهداء، بينهم شهيدان جديدان وشهيد متأثر بجراحه، إلى جانب 12 إصابة.

وأضافت أن حصيلة الضحايا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر ارتفعت إلى 1,203 شهداء و3,900 إصابة، فيما بلغ عدد حالات انتشال الجثامين 803 حالات.

وأكدت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة وفي الطرقات، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إليهم بسبب استمرار الظروف الميدانية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وقف إطلاق النار #الشهداء #حرب الإبادة

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