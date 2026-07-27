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الاحتلال يهدم منزلين في النقب ووادي عارة

27 يوليو 2026 . الساعة 13:17 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، عمليات هدم طالت منزلين في بلدتي اللقية بمنطقة النقب وعارة في منطقة وادي عارة، داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

وفي اللقية، هُدم منزل يعود لعائلة الأسد، فيما هدمت سلطات الاحتلال منزلاً آخر يتكون من ثلاثة طوابق، يعود لعائلة من جسر الزرقاء، ويقع بين قريتي عارة وكفر قرع في منطقة وادي عارة، وكان قد بُني قبل نحو عشر سنوات.

وتأتي هذه الاقتحامات ضمن سلسلة من عمليات الهدم التي تنفذها السلطات الإسرائيلية في البلدات الفلسطينية بالداخل، في إطار سياسة تضييق تستهدف الوجود الفلسطيني في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#هدم منازل #الداخل المحتل #وادي عارة

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