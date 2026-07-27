سيدة تفقد جنينها بعد إعاقة جيش الاحتلال وصولها إلى المستشفى

فقدت فلسطينية حامل في شهرها السادس جنينها، الاثنين، بعد أن أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي وصولها إلى المستشفى عبر أحد الحواجز العسكرية جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال المسعف بشار القريوتي، إن طاقم الإسعاف تمكن "بشق الأنفس" من الوصول إلى المستشفى وإنقاذ حياة المرأة، بعد تعرضها لنزيف حاد في أثناء نقلها من قرية قريوت.

وأضاف أن جيش الاحتلال أوقف سيارة الإسعاف على حاجز عورتا جنوبي نابلس وأجبر الطاقم على إطفاء محرك المركبة، رغم إبلاغ الجنود مرارا بأن الأجهزة الطبية داخل الإسعاف ضرورية للحفاظ على حياة المريضة.

وأردف: "أخبرتهم عدة مرات أن هناك سيدة بين الحياة والموت وتعاني من نزيف، لكن الجندي هددنا، واضطررنا لإيقاف السيارة بالكامل".

وتأتي هذه الحادثة بعد نحو أسبوع من وفاة شابة (30 عاما)، من بلدة سنجل شمال رام الله، وهي أم لطفلين، إثر إصابتها بجلطة قلبية، بعد إعاقة قوات الاحتلال وصول مركبة إسعاف إلى البلدة عقب إغلاق إحدى البوابات الحديدية عند مدخلها.

واضطرت سيدتان، الأحد، إلى وضع مولوديهما داخل مركبتين، بعد تعذر وصولهما إلى المستشفيات، نتيجة إغلاق القوات الإسرائيلية الحواجز المحيطة بمدينة نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين