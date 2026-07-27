الاحتلال يهدم 9 منازل ومنشأتين في القدس ورام الله وجنين

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، تسعة منازل ومنشأتين زراعية في القدس جنين ورام الله والبيرة في الضفة الغربية المحتلة، في إطار تصعيد سياسة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية بحجج وذرائع مختلفة.

ففي القدس المحتلة، هدمت قوات الاحتلال منزلًا في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، يعود للمقدسي محمود محمد عطية قويدر، بحجة البناء دون ترخيص.

كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلا وحظيرة أغنام، في بلدة بيت حنينا التحتا شمال القدس المحتلة.

في سياق متصل، أجبرت قوات الاحتلال عائلة الريماوي على هدم منازلها الثلاثة ذاتيًا في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس، بذريعة عدم الترخيص.

وأفادت مصادر مقدسية بأن نحو 10 أفراد كانوا يقطنون هذه المنازل، وتتراوح مساحة كل منزل منها بين 50 و70 مترًا مربعًا.

في منطقة محطة عرابة جنوب غرب جنين، هدمت قوات الاحتلال منزل المواطن جهاد موسى، المكوّن من ثلاثة طوابق، بعد اقتحام المنطقة بثلاث جرافات عسكرية، وسط انتشار مكثف لقوات المشاة والآليات العسكرية.

وفرضت قوات الاحتلال طوقًا أمنيًا على المنطقة وأغلقت مداخلها، قبل أن تشرع في هدم المنزل، الذي كانت سلطات الاحتلال قد أخطرت صاحبه بهدمه قبل عدة أشهر بحجة البناء.

وكان صاحب المنزل قد تقدم باعتراضات وشكاوى أمام الجهات المختصة في محاولة لوقف تنفيذ القرار، إلا أن قوات الاحتلال مضت في عملية الهدم.

ويأتي هدم المنزل في ظل تصاعد الإجراءات الإسرائيلية في محيط محطة عرابة، التي شهدت خلال الأيام الماضية عمليات تجريف وهدم طالت عددًا من البركسات والمنشآت التجارية والزراعية.

وتثير هذه الإجراءات مخاوف الأهالي من اتساع نطاق استهداف الممتلكات والأراضي الفلسطينية في المنطقة، التي تتمتع بأهمية استراتيجية لوقوعها على المدخل الجنوبي لبلدة عرابة وعلى الطريق الواصل بين عدد من التجمعات السكانية في محافظة جنين.

وفي محافظة رام الله والبيرة، هدمت قوات الاحتلال ثلاثة منازل ومنشأة زراعية، حيث هدمت قوات الاحتلال منزل المواطن وسيم محمود نافع، الذي تقطنه أسرته المكونة من خمسة أفراد، وتبلغ مساحته نحو 200 متر مربع.

وأفاد رئيس بلدية نعلين عماد الخواجا بأن قوات الاحتلال هدمت ثلاثة منازل تعود للمواطنين في البلدة، إضافة إلى منشأة زراعية مخصصة لتربية المواشي، في إطار تصعيد إجراءاتها بحق المواطنين، وممتلكاتهم.

وقال الخواجا، إن قوة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافتان، اقتحمت المنطقة الغربية من البلدة، وشرعت بهدم منزل المواطن وسيم محمود نافع، الذي يؤويه مع أفراد أسرته المكونة من خمسة أشخاص.

وأوضح، أن المنزل يتكون من طابق واحد، وتبلغ مساحته نحو 200 متر مربع، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد أخطرت صاحبه بهدمه الشهر الماضي، فتقدم بالتماس قانوني، إلا أن الجرافات باشرت تنفيذ عملية الهدم صباح اليوم، بحجة إقامته في منطقة تصنفها سلطات الاحتلال على أنها "أرض محمية" يمنع البناء فيها.

كما هدمت قوات الاحتلال منزلي المواطنين صدام نمر حسين نافع ونسيم دار نافع في المنطقة، حيث يتكون كل منزل من طابقين وتبلغ مساحة كل منهما نحو 200 متر مربع. كما هدمت منشأة زراعية مخصصة لتربية المواشي تعود للمواطن منير منور كاحوش، ومقامة على مساحة دونم.

المصدر / فلسطين أون لاين