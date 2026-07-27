الاحتلال يعتقل 32 فلسطينيًا خلال حملة اقتحامات واسعة في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، 32 مواطنًا خلال حملة اقتحامات في محافظات طولكرم ونابلس وقلقيلية والخليل وبيت لحم بالضفة الغربية، في وقت شددت من إجراءاتها العسكرية على الحواجز في الأغوار الشمالية، بالتزامن مع إغلاق طرق ونصب حواجز أعاقت حركة المواطنين في عدة محافظات.

ففي محافظة طولكرم، شنت قوات الاحتلال، ولليوم الثاني على التوالي، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بمدينة طولكرم وبلداتها، أسفرت عن اعتقال 20 مواطنًا، بينهم سيدة.

واعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين من بلدة دير الغصون شمال المحافظة، عقب مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها، وهم: أسامة زيد عواد، وعكرمة مصلح، وساهر الطمر، ومحمد القطو، وإسراء نصر الله، كما اعتقلت فادي أبو خليل ومجاهد أبو خليل من بلدة عتيل.

كما داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في قرية الراس جنوب طولكرم، واعتقلت ثلاثة شبان، هم: محمد رياض مجدوب (30 عامًا)، وساري محيي حويطي، ومحمد عزمي ضميري، فيما اعتقلت رفعت محمد عدوان وباهر سميح عدوان من بلدة فرعون.

وفي بلدة بلعا شرق طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال يزيد منتصر شحرور، ويوسف أحمد محمد حمودة وشقيقه محمد، ويوسف أحمد سليمان أبو حمدي، فيما اعتقلت عبد الرحمن معتصم حلو من بلدة عنبتا.

كما اعتقلت الشاب نبراس جمال حدايدة من منزله في ضاحية عزبة الجراد جنوب شرق المدينة، وفياض شافعي من ضاحية اكتابا، ويحيى يحيى من ضاحية ذنابة شرقًا، وبشار عودة من ضاحية شويكة شمال طولكرم، ومراد شيخ يوسف من منزله في السهل الغربي للمدينة.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية مواطنين، وهم عمرو رمضان من قرية تل، وعبد الكريم زيادة من قرية مادما، وأسيد حمادنة من بلدة عصيرة الشمالية، وعارف أبو سيف ومعين أبو عمر من بلدة برقة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق المدينة، وداهمت عددًا من المنازل وفتشتها، قبل أن تعتقل عبد الله الحوتري، وعبود مصطفى، ومحمود قرعان.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، عقب اقتحام مدينة قلقيلية وبلدة كفر قدوم وقريتي حجة وباقة الحطب.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي، وانتشرت في حيي كفر سابا والنقار، وداهمت منزل المواطن بلال مسكاوي وفتشته، قبل أن تعتقله.

كما اقتحمت بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية من مدخلها الرئيسي، وداهمت الحارة التحتا، واعتقلت المواطن عاكف جمعة عقب تفتيش منزله.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي حجة وباقة الحطب، واعتقلت شابين من قرية باقة الحطب، دون أن تعرف هويتهما، قبل أن تنسحب بعد اقتحام استمر نحو ساعتين.

وفي محافظة الخليل، داهمت قوات الاحتلال بلدات بيت أمر، وإذنا، ودورا، ويطا، وفتشت منازل المواطنين ومركباتهم، وعبثت بمحتوياتها، كما أخضعت عددًا من المواطنين لتحقيقات ميدانية، بينهم الصحفي إيهاب العلامي.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية عند مداخل مدينة الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددًا من الطرق باستخدام البوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، ما أعاق حركة تنقل المواطنين.

وفي سياق متصل، أطلق مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، أبقارهم في أراضٍ مزروعة بأشجار الزيتون في منطقة واد النفاخ بقرية البرج جنوب الخليل، ما ألحق أضرارًا بالمزروعات.

وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي تقوع وجناتة جنوب شرق المحافظة، وداهمت عددًا من المنازل وفتشتها.

وفي بلدة تقوع، تمركزت قوات الاحتلال في عدة مناطق، وداهمت منازل المواطنين وفتشتها وصورت هويات أصحابها، ومن بينهم عماد علي جبريل، وسلمان أبو مفرح، وجودة صابر العمور، وياس حسن العمور.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن أحمد علي عساكرة في بلدة جناتة وفتشته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي الأغوار الشمالية، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على حاجزي تياسير وعين شبلي، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وبحسب تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغ عدد الحواجز العسكرية والبوابات في الأراضي الفلسطينية أكثر من 916 حاجزًا وبوابة، بينها 243 بوابة أقيمت بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وشهدت محافظات الضفة الغربية، أمس الأحد، تشديدًا عسكريًا واسعًا فرضته قوات الاحتلال، تمثل في إغلاق عدد من الحواجز والبوابات الحديدية وتشديد إجراءات التفتيش، ما أدى إلى إعاقة حركة تنقل المواطنين بين المدن والبلدات.

المصدر / فلسطين أون لاين