هرتسوغ يكشف فحوى مكالمة هاتفية مع ملك البحرين

أعلن "الرئيس الإسرائيلي' يتسحاك هيرتسوغ، الأحد، أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، تناول سبل تعزيز السلام في الشرق الأوسط، ودفع مسار اتفاقيات أبراهام، إلى جانب تطورات الزيارة المرتقبة "لرئيس الوزراء" الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة.

وقال هيرتسوغ، في منشور عبر حسابه، ,الأحد، إن المحادثة كانت "مؤثرة"، مضيفًا أنها ركزت على ما وصفه بـ"مواجهة الإرهاب والكراهية" والسعي إلى تحقيق السلام بين شعوب المنطقة، وتعزيز اتفاقيات أبراهام التي رعتها الولايات المتحدة.

وأضاف أن ملك البحرين طلب إجراء المحادثة والإعلان عنها، مشيدًا بدور البحرين، واصفًا إياها بأنها "دولة مهمة وصوتها مؤثر" في المنطقة.

وأشار هيرتسوغ إلى أن الاتصال اختُتم بتمنيات مشتركة "لرئيس الوزراء" بنيامين نتنياهو بالتوفيق والنجاح في زيارته إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

تأتي هذه التصريحات قبيل زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى الولايات المتحدة لإجراء مباحثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وسط استمرار الحرب على قطاع غزة، وتزايد التحركات العسكرية العدوانية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

المصدر / فلسطين أون لاين