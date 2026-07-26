برنامج الأغذية العالمي يصدر إعلانًا مهمًا بخصوص أكواد المساعدات

أعلن برنامج الأغذية العالمي (WFP) اعتماد آلية جديدة لتوزيع المساعدات النقدية على الأسر المحتاجة في قطاع غزة، تتضمن تعديل قيمة الدعم المالي وفقًا لمستويات هشاشة الأسر والموارد المتاحة، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من دورتي يوليو/تموز وأغسطس/آب.

وأوضح البرنامج، الأحد، أن الأسر المصنفة ضمن المجموعة الأولى ستحصل على 750 شيكلًا، فيما ستتلقى الأسر المصنفة ضمن المجموعة الثانية 1,250 شيكلًا، إضافة إلى كيس واحد من الطحين.

وأشار إلى أن الأسر المستفيدة ستتلقى رسائل نصية تتضمن تفاصيل المساعدة وآلية استلامها، مؤكدًا استمرار تقديم المساعدات الغذائية العينية إلى جانب الدعم النقدي.

وأكد برنامج الأغذية العالمي أن تعديل قيمة المساعدات يأتي في إطار مواءمة الدعم مع احتياجات الأسر الأكثر هشاشة، وبما يتناسب مع الموارد التمويلية المتاحة.

المصدر / فلسطين أون لاين