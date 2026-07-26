جدل في البرلمان الأردني بسبب التعزية بالجنود الأمريكيين

شهد مجلس النواب الأردني، الأحد، جدلًا واسعًا بعد رفض عدد من النواب مقترحًا لإصدار بيان تعزية بمقتل جنود أمريكيين قضوا في قصف إيراني استهدف قواعد عسكرية داخل الأردن، قبل أن يقرر رئيس المجلس شطب جميع المداخلات المتعلقة بالموضوع من محضر الجلسة.

وبدأت الأزمة عندما اقترح النائب علي الخلايلة إصدار بيان تعزية بالجنود الأمريكيين الذين أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مقتلهم خلال الأيام الماضية، معتبرًا أن مجلس الأعيان سبق أن بعث برسالة تعزية إلى الكونغرس الأمريكي.

وأثار المقترح اعتراضات واسعة تحت قبة البرلمان، إذ رفضه عدد من النواب، معتبرين أن الولايات المتحدة تدعم "إسرائيل" في حربها على الفلسطينيين، ولا تستحق التعزية.

وقال النائب بكر الكساسبة، من كتلة حزب الأمة، إن "الشعب الأردني لا يمكن أن يعزي الداعم الأكبر للآلة العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين"، قبل أن يقاطعه رئيس مجلس النواب مازن القاضي ويوقف مداخلته.

من جهته، طالب النائب أحمد الرقب بشطب مقترح التعزية بالكامل من محضر الجلسة، معتبرًا أنه لا ينسجم مع موقف الشارع الأردني.

وفي أعقاب الجدل، دعا رئيس مجلس النواب إلى الالتزام بجدول أعمال الجلسة، وقرر شطب جميع المداخلات التي خرجت عن بنودها، بما في ذلك مقترح إصدار بيان تعزية بالجنود الأمريكيين.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق مقتل 14 من جنودها في المنطقة خلال الأيام الماضية، بينهم جنود سقطوا في هجوم استهدف قواعد عسكرية داخل الأردن.

المصدر / فلسطين أون لاين