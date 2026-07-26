اتحاد جدة يتطلع للتعاقد مع لاعب مغربي كبير

متابعة/ فلسطين أون لاين:

كشفت تقارير صحفية تركية عن تطورات جديدة في مفاوضات نادي الاتحاد السعودي مع فنربخشة، للتعاقد مع الدولي المغربي سفيان أمرابط خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل سعي "العميد" لتدعيم خط الوسط قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان الاتحاد قد وضع أمرابط ضمن أولوياته، بناءً على طلب المدير الفني الألماني ينز فيسينغ، الذي يسعى للتعاقد مع لاعب ارتكاز أجنبي، بعد رحيل البرازيلي فابينيو وانتهاء مشواره مع الفريق.

وبحسب صحيفة Fanatik التركية، تقدم الاتحاد بعرض رسمي تبلغ قيمته 15 مليون يورو، بالإضافة إلى حوافز ومكافآت مرتبطة بأداء اللاعب، من أجل إقناع فنربخشة بالتخلي عن خدمات النجم المغربي.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة فنربخشة لا تزال متمسكة بالحصول على 20 مليون يورو صافية للموافقة على بيع أمرابط، وهو ما خلق فجوة مالية تبلغ نحو 5 ملايين يورو بين العرض المقدم من الاتحاد ومطالب النادي التركي.

وتشير التقارير إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة بين الطرفين، في محاولة للوصول إلى صيغة مالية ترضي جميع الأطراف، خاصة أن الاتحاد يعتبر أمرابط أحد أبرز الأسماء المطروحة لتدعيم خط الوسط، لما يمتلكه من خبرات كبيرة على المستويين الأوروبي والدولي.

ويُعد اللاعب المغربي من العناصر الأساسية في صفوف فنربخشة، كما سبق له تمثيل أندية فيورنتينا ومانشستر يونايتد، إلى جانب تألقه مع منتخب المغرب في البطولات الكبرى، وهو ما جعله هدفًا لعدة أندية خلال الميركاتو الحالي.