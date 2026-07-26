فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

صحفية أمريكية: "إسرائيل" تهدد السلام العالمي

بريطانيا ترفض الاعتراف بالإبادة في غزة

كاتس يهدد بتوسيع نموذج جنين

جرحى ومرضى التحويلات الطبية يواصلون اعتصامهم أمام مجمع ناصر للمطالبة بالسفر للعلاج

5 شركات عملاقة تستعد لإطلاق هواتفها الرائدة في سبتمبر المقبل

التنمية الاجتماعية تدشن منصة وطنية لرعاية أيتام قطاع غزة

نسخ ولصق.. كيف كشف أستاذ جامعي غش طلابه بالذكاء الاصطناعي؟

تصعيد خطير في سجن الدامون بعد الاعتداء على الأسيرات

الجيش الإيراني يحذر من أن الحرب "ستتسع أكثر" إن واصلت واشنطن ضرباتها

عمدة لندن: نتنياهو غير مرحب به في العاصمة البريطانية وسندعم تنفيذ مذكرة توقيفه

صحفية أمريكية: "إسرائيل" تهدد السلام العالمي

26 يوليو 2026 . الساعة 16:48 بتوقيت القدس
...
السياسات الإسرائيلية باتت تمثل "تهديدًا للسلام العالمي"

وجهت الصحفية الأمريكية آنا كاسباريان انتقادات حادة لـ"إسرائيل" ورئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، معتبرة أن السياسات الإسرائيلية باتت تمثل "تهديدًا للسلام العالمي"، متهمة "تل أبيب" بالسعي إلى إشعال المزيد من الحروب لتحقيق أهدافها في المنطقة.

وقالت كاسباريان، في تصريحات إعلامية، إن "العالم لا ينعم بالسلام في هذه المرحلة بسبب رغبة إسرائيل في السيطرة على الشرق الأوسط"، مضيفة أن هذا التوجه يفسر إصرار الحكومة الإسرائيلية على مواصلة التصعيد العسكري.

واتهمت نتنياهو بقيادة حملة إعلامية داخل الولايات المتحدة تهدف إلى التأثير في الرأي العام الأمريكي، وحشد الدعم لسياساته العسكرية، تمهيدًا لتأييد أي حروب مستقبلية قد تنخرط فيها واشنطن دفاعًا عن المصالح الإسرائيلية.

وأضافت أن "إسرائيل" "لا تكتفي بما ارتكبته من مذابح، بل تريد من دافعي الضرائب الأمريكيين تمويل تلك الحروب، ومن الجنود الأمريكيين خوضها نيابة عنها"، مؤكدة أن "الكيل قد طفح" إزاء استمرار هذا النهج.

وتأتي تصريحات كاسباريان في ظل تصاعد الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن الدعم المقدم لـ"إسرائيل"، وتزايد الانتقادات من شخصيات إعلامية وسياسية وحقوقية لسياسات حكومة الاحتلال والحرب المستمرة على قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الولايات المتحدة #إسرائيل تهدد السلام العالمي #سياسات إسرائيل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة