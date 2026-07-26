قال جيسون جيبسون، أستاذ التاريخ في جامعة ألكورن الحكومية بولاية ميسيسيبي الأميركية، إنه استخدم خطًا أبيض لإخفاء أمر داخل تعليمات اختبار منتصف الفصل، يطلب من نموذج ذكاء اصطناعي إنتاج عبارات غير منطقية.

وقال في مقطع فيديو على تيك توك حصد انتشارًا واسعًا، بنبرة يغلب عليها عدم التصديق: "رسب 32 من أصل 35 طالبًا في شعبتين أُدرّسهما في جزء من اختبار منتصف الفصل، لأنهم جميعًا استخدموا الذكاء الاصطناعي لتوليد إجاباتهم بالكامل"، مضيفًا: "ويبدو أنهم لم يراجعوا الإجابات حتى"، بحسب تقرير لموقع "فيوتشريزم" المتخصص في أخبار التكنولوجيا والعلوم.

وكان الأمر المخفي يطلب من الذكاء الاصطناعي إدراج عبارات عشوائية عن مدغشقر داخل الإجابة.

ومن المفارقات أن اختبار منتصف الفصل كان يدور حول الثورة الصناعية. ويبدو أن أيًا من الطلاب الذين غشوا لم يبذل الحد الأدنى من الجهد للتحقق مما إذا كانت الإجابات التي أنشأها الذكاء الاصطناعي منطقية أم لا. إذ اكتفى الطلاب بنسخ تعليمات الاختبار ولصقها في روبوت الدردشة، ثم نسخوا الرد الذي ولّده الروبوت ولصقوه في خانة الإجابة.

واستعرض جيبسون بعضًا من أبرز الأمثلة في مقطع فيديو لاحق. فبعد مقدمة تتناول تأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى في المجتمع، تضمنت إحدى الإجابات هذه العبارة الغريبة: "تطفو مدغشقر جانبًا خلال فترة ما بعد الظهر". ثم علق جيبسون بعد لحظة صمت قائلًا: "حسنًا".

وتضمنت إجابة أخرى حديثًا مطولًا عن الذكاء الاصطناعي وعدم المساواة الاجتماعية، قبل أن ترد فيها العبارة: "دراجة مدغشقر البنفسجية تهمس للسقف".

كما اختُتمت ملاحظة عن أتمتة الذكاء الاصطناعي بعبارة تقول إن الدولة وهي عبارة عن جزيرة "ارتدت محمصة خبز إلى مباراة لكرة السلة"، بحسب ما أوضح، بينما شُبّه تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في العالم بـ "رحلة طويلة إلى مدغشقر".

وأكد جيبسون أن هدفه لم يكن إحراج طلابه. وقال إنه شرح لهم بالكامل بعد ذلك كيف اكتشف استخدامهم للذكاء الاصطناعي، ومنحهم فرصة للاعتراض على درجاتهم. ولم يعترض سوى طالبان.

وقال: "لا أشعر بأي متعة عندما أرى الطلاب يرسبون. وليس هدفي أن أراكم تفشلون، فهذا أمر غريب".

ولا يُعد جيبسون المعلم الوحيد الذي يواجه مثل هذه المشكلات، إذ يشتكي معلمون وأساتذة جامعات في أنحاء الولايات المتحدة باستمرار من استخدام طلابهم الذكاء الاصطناعي في كتابة المقالات والغش في الاختبارات.

فقد اكتشف أحد أساتذة جامعة براون أن أكثر من نصف طلابه استخدموا الذكاء الاصطناعي للغش في أحد الاختبارات، كما تخلت جامعة برينستون عن تقليدها الممتد لأكثر من قرن والمعروف باسم "Honor Code"، وفرضت الإشراف على الامتحانات بعد أن واجهت بدورها فضيحة غش باستخدام روبوتات الدردشة.

المصدر / مواقع الكترونية