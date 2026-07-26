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تصعيد خطير في سجن الدامون بعد الاعتداء على الأسيرات

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تصعيد خطير في سجن الدامون بعد الاعتداء على الأسيرات

26 يوليو 2026 . الساعة 12:58 بتوقيت القدس
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سجن الدامون"صورة أرشيفية"

أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال نفذت، يوم الجمعة 13/7، عملية قمع وحشية بحق الأسيرات في سجن الدامون، تخللها اعتداء بالضرب وإطلاق للغاز وإجراءات مهينة بحقهن.

وأوضح المكتب أن الأسيرات أُجبرن خلال عملية القمع على البقاء ممددات على بطونهن لنحو ساعة، وهن مقيدات الأيدي ومعصوبات الأعين، وسط حالة من التوتر والخوف داخل القسم.

وأضاف أن صرخات واستغاثات الأسيرات دوّت في أرجاء القسم عقب تعرضهن للغاز والاعتداء المباشر، مشيرًا إلى أن قوات السجون أقدمت بعد ذلك على عزل عدد من الأسيرات، بالتزامن مع توجيه الإهانات والألفاظ النابية لهن خلال عملية الاعتداء.

وفي سياق متصل، لفت مكتب إعلام الأسرى إلى تفاقم الأوضاع الصحية للأسيرات في سجن الدامون، مع انتشار حالات الحساسية وظهور الحبوب الجلدية بينهن، نتيجة الحر الشديد وسوء ظروف الاحتجاز.

#الأسيرات #سجن الدامون #عملية قمع

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